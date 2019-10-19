NBA》哈登飆44分滅熱火 魏少卻受傷提前退場

哈登狂飆44分率領球隊贏球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭「MVP連線」還在磨合當中卻傳出傷情，今天熱身賽作客挑戰熱火，「大鬍子」哈登（James Harden）狂轟44分7助攻5抄截，雖然搭檔魏斯布魯克（Russell Westbrook）貢獻16分，但他在末節卻傷到右手提前退場，火箭終場以144：133擊敗熱火。

熱火此役少了球星J.巴特勒（Jimmy Butler）坐鎮，在上半場與火箭打得難分難捨，雖然首節落後，但次節靠著卓吉奇（Goran Dragic）和歐利尼克（Kelly Olynyk）的三分彈超前，不過哈登在上半場倒數2分多鐘時獨拿10分，並在0.4秒妙傳給魏斯布魯克上籃得手，幫助火箭上半場以73：70取得領先。

請繼續往下閱讀...

哈登易籃後依舊維持火燙手感，單節飆進4顆三分球狂灌18分，助隊一舉拉開差距，一度領先多達21分，火箭連續4節得分都上看30分以上，終場以144：133大勝熱火。

魏斯布魯克傷退。（美聯社）

不過魏斯布魯克在第四節一次進攻中傷了右手提前退場治療，出賽29分鐘，留下16分、4助攻和4抄截的數據。賽後火箭主帥德安東尼對此表示，魏斯布魯克將因右手指脫臼缺席熱身賽，應該能在例行賽歸隊。

哈登此役投進8顆三分球，攻下全場最高的44分，另有7助攻、5籃板和5抄截，卡培拉（Clint Capela）繳出20分、13籃板的雙十數據，E.戈登（Eric Gordon）替補挹注23分；熱火以納恩（Kendrick Nunn）40分最佳，艾德巴約（Bam Adebayo）有13分、11籃板雙十表現。

納恩（右）獨拿40分。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法