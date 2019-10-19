NBA》怪物狀元缺席不要緊 鵜鶘擊敗尼克熱身賽5連勝

哈特今日斬獲17分，幫助鵜鶘險勝尼克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今日作客麥迪遜廣場花園交手尼克，僅管鵜鶘「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）膝傷缺席，但全隊有7位球員得分上雙，包括新秀沃克（Nickeil Alexander-Walker）、前湖人小將哈特（Josh Hart）都斬獲17分，終場117：116險勝尼克，熱身賽收下5連勝。

鵜鶘新秀沃克（右）。（美聯社）

鵜鶘開賽手感火燙，首節就毫取34分，取得6分領先，次節更是一度拉開到雙位數差距，不過尼克靠著藍道（Julius Randle）能裡能外的發揮緊咬比數，第三節結束鵜鶘僅有5分領先。

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決勝節，尼克後衛特里爾（Allonzo Trier）單節連投帶切斬獲16分，幫助球隊追到一球之差，但藍道最後一擊三分球失手，最終仍讓鵜鶘帶走勝利。

鵜鶘此役進攻火力兇猛，沃克和哈特並列全隊最高17分，英葛蘭（Brandon Ingram）也有16分、6籃板的表現，主控哈勒戴（Jrue Holiday）則有13分、3籃板、4助攻的成績。

英葛蘭（右）攻下16分。（USA TODAY Sports）

尼克方面，藍道全場三分球8投4中，攻下全隊最高20分，巴瑞特（R.J. Barrett）則繳出19分、6籃板，特里爾也有17分進帳，不過外線手感欠佳，6投僅1中。

鵜鶘今日交手尼克1分險勝。（USA TODAY Sports）

鵜鶘今日交手尼克1分險勝。（USA TODAY Sports）

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