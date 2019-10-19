ABL》又一重磅加盟！「大房東」曾文鼎與富邦勇士簽約

曾文鼎加盟富邦勇士。（富邦勇士提供）

〔體育中心／綜合報導〕台北富邦勇士今夏補強動作不斷，繼「野獸」林志傑後，今日確定簽下另一名黃金世代「大房東」曾文鼎，期待兩位台灣男籃指標性球員能在 ABL東南亞職業聯盟攜手出擊，幫助勇士在新賽季取得佳績，兩人最快11月16日在主場台北和平籃球館率隊出征。

35歲、204公分的曾文鼎，過去效力 SBL 8個球季，曾連2年獲選總冠軍賽MVP，以及6季聯盟阻攻王、6年獲頒年度最佳五人、4次獲得年度最佳防守球員。他在2011 年開啟旅外，起先後加盟日本職籃、中國 CBA 聯賽，經過多年旅外歷練，球技也更為純熟精煉。

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曾文鼎多次入選國家代表隊，並曾在瓊斯盃獲頒最佳五人，在對戰亞洲其他中鋒時總是展現過人的拚勁，毫不退縮，也為他贏得台灣籃壇第一中鋒的美譽。

曾文鼎。（資料照，記者王敏為攝）

勇士籃球隊總教練許晉哲當初就是曾文鼎於再興中學教練，如今兩人再次相逢。許總表示，曾文鼎是位冷靜、球商高的球員，對戰術的理解力極佳，他的加入將為勇士隊禁區挹注強大火力，球隊的整體戰力勢必將再進化提升，也希望他能將自身豐富的經驗傳承給隊中的年輕世代。

林志傑更表示，與曾文鼎上一次合作是在國家隊時期，非常開心能有機會在同個球隊一起努力，兩人的目標都是幫助臺灣籃壇進步並引領年輕球員成長，而球隊新賽季的首要之務，就是共同完成教練賦予的任務，並為球迷帶來最精采的賽事。

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