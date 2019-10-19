MLB》大聯盟一項激進提案 可能會讓40支小聯盟球隊消失！

大聯盟的進提案可能會讓40支小聯盟球隊都消失。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕美國《雅虎運動網》今天報導，大聯盟的一項激進提案，可能會讓小聯盟球隊從現有的160隊至2021年時減至120隊，一旦成真，將會對此培育系統的運作模式產生劇烈影響和衝擊。

雅虎運動網今天引用權威棒球媒體《棒球美國》的報導，以「大聯盟一項激進提案，可能會讓40支小聯盟球隊消失」為題，披露這項頗具衝擊性的提案。

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報導中指出，大聯盟認為目前有4分之1的小聯盟球隊設施並不符合標準，因此希望提案建議將這些球隊淘汰。只是雅虎運動網認為，儘管大聯盟的目標是希望改善設施品質及提高選手待遇，但這項提案的內容，似乎只是在傷害大聯盟球隊培養新秀的能力，不但會犧牲小聯盟球員的工作機會，也會讓很多球迷失去城市所屬的小聯盟球隊。

若依據這項新提案，大聯盟各隊將只能擁有5支小聯盟球隊、至多150名球員，對於像洋基這樣的球隊來說，將會形成大問題。因為洋基目前就有8支小聯盟球隊，一共285名球員。

更有甚者，一旦小聯盟生態出現重大變革，很可能會影響短期球季和新人聯盟賽事，如此一來，將會讓大部分的新秀球員無法在加盟第一年就能出賽。

由於大聯盟和小聯盟球隊之間的職業棒球協定在2020年就要到期，因此大聯盟這項在運作中的提案才會曝光。只是目前不清楚的是，大聯盟是否決意要縮減小聯盟規模，還是這項提案只是作為交涉時的起點，後續仍有協商空間，則有待之後發展而定。文末還談到最糟糕的一點，是提案中並無清楚說明為何縮減球隊，就能達到改善之效，並認為職業運動雖是商業行為，但球團老闆仍需將比賽放在第一位，而非只是為了省錢而改變。

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