棒球》邱羿璇5局無安打飆8K 北投豪取軟棒聯賽2連勝

北投國中邱羿璇昨5局8K領頭無安打。（協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕因國中軟式聯賽女子組去年開辦而重回投手丘，北市北投小將邱羿璇昨（18日）在對上竹縣五峰之戰，與隊友林詩妍合力演出無安打比賽，以4：0完封對手，北投接著再以10比2扣倒新北秀峰，一日兩戰都取勝。

「可以再回來打棒球很開心！」剛升上國三的邱羿璇在就讀新北市忠義國小就是棒球隊一員，還是隊上主力投手，忠義在三年前國小聯賽軟式組榮獲殿軍創下隊史紀錄，邱羿璇也躬逢其盛，升上北投國中加入女壘隊，以野手為主，擔任開路先鋒，腳程不錯。

請繼續往下閱讀...

邱羿璇去年在國中軟式聯賽就有登板，今年二度參賽，昨天交手五峰，以63球主投5局無失分，送出8次三振、2次四死球，林詩妍接手1局也沒有失分，兩人沒被敲出安打，表現出色。

北投總教練廖妍涵透露，邱羿璇之前還發燒缺席練球，昨天表現不受影響，變化球丟得好，好球率高，所以三振較多。邱羿璇則說，投得還不錯，沒有受到生病影響，教練提醒放輕鬆去投就好，「回來打棒球很熟悉，還是喜歡當投手」，她說，專注面對打者，沒發現沒被打安打。

北投是上屆亞軍，二度報名國中軟式聯賽女子組，陣中有7名選手在國小都有棒球經歷，廖妍涵表示，提前三週備戰，「女子棒球是未來趨勢，不影響正規壘球訓練，希望增進選手經驗，對未來不管棒球還是壘球都能銜接順利。」

北投國中二連勝。（協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法