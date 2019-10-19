NBA》柯瑞、D.羅素三分彈掃射61分 勇士痛宰主力休兵的湖人

柯瑞20投9中包含6顆三分球拿32分。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕勇士熱身賽第4度與湖人交鋒，這次在紫金軍團一票主力休兵，灣區大軍靠著柯瑞（Stephen Curry）和D.羅素（D'Angelo Russell）的長程砲火，聯手攻下61分，助隊以124：103終止2連敗，也拿下季前對戰的唯一1勝。

NBA在開季前，一隊約會進行5到6場熱身賽，一般來說會盡量與不同隊伍交鋒，但湖人與勇士對戰就多達4次，據《The Athletic》報導，兩隊營運部商談後刻意安排，盼能藉此創造最大票房收入。

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不過，今天比賽精彩度不如預期，湖人主力詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）、豪爾德 （Dwight Howard）、D.格林（Danny Green）一票主力都輪休，讓勇士半場打完取得71：55領先。

下半場戰況沒有太大改變，勇士一路壓著湖人打，毫無意外收下勝利。柯瑞全場20投9中包含6顆三分球拿32分，D.羅素同樣單場飆進6顆三分彈，進帳29分，湖人則以替補的諾艾爾（Zach Norvell Jr.）29分最佳。

兩隊熱身賽賽程告一段落，湖人將在下週三的開幕戰對快艇，另一場為衛冕軍暴龍出戰鵜鶘。

D.羅素同樣單場飆進6顆三分彈，進帳29分。（法新社）

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