亞錦賽》南韓球員被K出火氣遭驅逐 日本壓倒性5連勝爭冠

日本隊先發阿部翔太。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕亞錦賽日本隊先發投手阿部翔太5局飆出10K，K到南韓開路先鋒崔知訓不滿判決遭驅逐出場，打線猛敲18支安打，終場以11：3猛奪5連勝，明天要拚亞錦賽2連霸。

阿部翔太開賽對南韓12上12下，包括8K，5局上遭遇亂流，被九棒金炅玟敲清壘三壘打，掉3分，隨後對崔知訓及時飆K止血，崔知訓卻不滿判決，用球棒畫好球帶，當場被加拿大籍主審科里（Corey Delton）趕出場。

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日本隊先發阿部翔太。（記者龔乃玠攝）

南韓全場猛吞16次三振，打線被Ｋ出火氣之外，投手群也無力壓制日本打線，樂天隊第一指名小深田大翔延續火燙手感，複賽連2戰雙安，三棒森下翔平表現最亮眼，猛打賞外帶全壘打，4打數3安打1打點。

南韓複賽戰績0勝3敗，只能爭季軍。日本隊預、複賽奪5勝0敗，不敗之身連2屆殺進冠軍賽，對手將是晚間6點半台灣、中國「兩岸大戰」的勝者。

日本隊3局下攻下大局。（記者龔乃玠攝）

3局下日本隊兩名跑者幾乎同時回本壘，金子聖史（右）安全攻分，皆川仁遭觸殺出局。（記者龔乃玠攝）

日本隊小深田。（記者龔乃玠攝）

日本隊阿部翔太。（記者龔乃玠攝）

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