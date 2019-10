NBA》開幕戰在即 湖人替補要角傳傷情

湖人後衛卡盧索(左)。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA開幕戰在即,但湖人卻在最後一場熱身賽時,傷了重要的替補戰力卡盧索(Alex Caruso),卡盧索因骨盆挫傷恐怕將缺席下週對快艇的開幕戰。

湖人最後一場熱身賽交手勇士,由於湖人主力幾乎都輪休,此役卡盧索先發上陣,不料只在場上待了2分57秒,就因傷勢提前退場,留下2分、2助攻的成績。最終湖人103:124不敵勇士。

The Lakers say Alex Caruso will not return due to a bone contusion in his pelvis. X-Rays were negative but he will have further testing in LA.