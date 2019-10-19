NBA》開幕戰在即 湖人替補要角傳傷情

湖人後衛卡盧索（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA開幕戰在即，但湖人卻在最後一場熱身賽時，傷了重要的替補戰力卡盧索（Alex Caruso），卡盧索因骨盆挫傷恐怕將缺席下週對快艇的開幕戰。

湖人最後一場熱身賽交手勇士，由於湖人主力幾乎都輪休，此役卡盧索先發上陣，不料只在場上待了2分57秒，就因傷勢提前退場，留下2分、2助攻的成績。最終湖人103：124不敵勇士。

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The Lakers say Alex Caruso will not return due to a bone contusion in his pelvis. X-Rays were negative but he will have further testing in LA. — Tania Ganguli （@taniaganguli） 2019年10月19日

根據《Los Angeles Times》記者Tania Ganguli報導，卡盧索是骨盆的骨頭挫傷，接下來會在洛杉磯進行X光檢查，去做進一步的診斷。

卡盧索上賽季未進入湖人的輪換陣容，總計只出賽25場，但場均能攻下9.2分、傳出3.1次助攻表現不俗。新賽季也受到新主帥沃格爾（Frank Vogel）的重用，成為替補要角。

卡盧索季前熱身賽的代表作，是在上海賽出戰籃網，全場3分球4投3中，拿下11分、8助攻、3抄截。

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