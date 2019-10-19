足球》英超「雙紅會」明登場 曼聯主帥對子弟兵有信心

曼聯主帥索爾斯克亞。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕英超第9輪迎來焦點大戰，「紅魔」曼聯將坐鎮主場迎戰利物浦，儘管曼聯本季成績慘澹，甚至賽前還被外界看衰，不過主帥索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）仍對於子弟兵相當有信心。

談到明晚的雙紅會，索帥表示：「對上利物浦這種強隊要考慮的因素有很多，雖然紅軍的狀態很好，但曼聯也同樣有高水準的球員，我們必須做好萬全的準備。」

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「我不認為利物浦會擺大巴陣，那不是他們習慣的打法，所以我覺得比賽會很開放，這對我們來說狠有優勢。接下來我們要開始取得進球，創造更多的機會，並且贏下每一場比賽。」

而利物浦主帥克洛普（Jurgen Klopp）則率先嗆聲會用100%的力量來踢這場球，「我非常享受這樣的比賽，和曼聯的恩怨情仇真的太棒了，我們會拿出百分百的戰鬥精神，踢出屬於我們的比賽，這就是我關心的事情。」

兩支世仇球隊本季命運大不同，利物浦英超8戰全勝，目前以24積分穩居榜首，而且領先第二名的曼城多達8分。曼聯則先後敗給水晶宮、西漢姆聯與紐卡索聯，僅排第12位，此役紅魔要力拚將氣勢踢回來。

利物浦主帥克洛普。（資料照，路透）

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