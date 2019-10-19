NBA》球爸前合夥人稱湖人隱瞞傷勢 球哥未來健康堪憂

鮑爾。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕球爸Lavar Ball自創的運動品牌《BBB》前共同創辦人佛斯特（Alan Foster）向外界發布影片表示「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）的腳踝需要進行手術，而湖人卻為了要保持他的交易價值選擇隱瞞這個事實，最終成功把他送至鵜鶘，這番言論引起了軒然大波。

佛斯特在美國時間17號上傳了一部影片，內容主要為湖人隱瞞了鮑爾的腳踝傷勢和球爸錯誤的訓練方式導致兒子的腳踝如此脆弱。

請繼續往下閱讀...

佛斯特表示，當時他在得知鮑爾的傷勢時是建議他進行手術的，但最終湖人球團阻止了這次手術的發生，隱藏了鮑爾的傷勢情況，同時他也表示鮑爾的傷勢不是因為BBB籃球鞋的品質不好所導致。

先前知名記者Shams Charania也曾報導了類似的事件，當時他表示鮑爾在前往俄亥俄州接受手術前曾連絡湖人總管佩林卡（Rob Pelinka），而佩林卡則警告鮑爾若他選擇這麼做湖人將有可能讓鮑爾的合約終止，所以最終鮑爾決定停止進行手術。

鮑爾上個賽季僅為湖人打了47場比賽，有一半的時間都因傷缺席，若他的腳踝真如佛斯特所說有嚴重傷勢的話，鵜鶘接下來就必須謹慎保護鮑爾這名球員了，畢竟他可是鵜鶘重要的年輕基石之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法