丹麥賽》奧原希望大逆轉瑪琳首闖決賽 有望在下週成為新科世界球后

奧原希望闖進丹麥賽女單決賽。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第4的日本女將奧原希望今日在超級750系列丹麥羽球公開賽女單4強，以18：21、21：12、21：16逆轉西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），生涯首闖丹麥賽決賽，明日將與世界球后戴資穎、中國好手陳雨菲之間的勝方爭冠，奧原也保有衝擊世界球后的希望。

奧原、瑪琳過去生涯12度交手，勝負各半不分軒輊，瑪琳今日雖成功先馳得點，但奧原在次局則一路領先，還以顏色扳平戰局。

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奧原、瑪琳之前6度進入3局大戰，瑪琳則握有4勝2負優勢，但奧原這次在決勝局4：5落後下，以一波7：1攻勢取得最多5分優勢。不過，瑪琳下半局從7：13落後，回敬連拿6分的猛攻，將戰局扳平，而奧原則穩住陣腳並靠著多拍來回，使對手難以招架，並連取5分奠定勝基，以逆轉之姿躋身決賽。

奧原本週積分8萬8836分居世界排名第4，她如今上演逆轉秀闖入決賽，在丹麥站至少能進帳亞軍的9350分，扣掉原本年度10站最低的6600分，將能增加2750分，積分提高至9萬1586分，而她明日只要決賽對手是戴資穎，並斬獲本季首座冠軍，就能成為新科世界球后。

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