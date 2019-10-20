戴資穎尋求2連霸、台灣力拚亞錦賽冠軍 今日賽事預告與轉播

戴資穎今尋求2連霸。（資料照，勝利提供）



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美聯冠軍戰進入G6，昨轟出三分砲的洋基外野手希克斯（Aaron Hicks）今天能否維持火燙手感，幫助球隊延續戰線？而取得3：2聽牌優勢的太空人，此役回到主場要尋求拿下勝利，並取得世界大賽門票。精采比賽，球迷們不要錯過囉！

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亞錦賽今迎來冠軍戰，台灣隊將在晚間6點30分再次出戰日本隊。台灣派出旅美小將鄧愷威先發，他在預賽面對日本先發3局，被敲2支安打，卻也有2次保送，失掉1分吞敗。此役鄧愷威要力拚雪恥，並將冠軍留在台灣。球迷們一起打開電視幫台灣英雄們加油！

世界球后戴資穎昨擊退中國女將陳雨菲，連2年成功勇闖丹麥賽決賽。而決賽對手將是日本名將奧原希望，小戴生涯對戰奧原9次，取得5勝4負小幅優勢，雙方近一次交手為今年新加坡公開賽，小戴直落2獲勝，今晚則要尋求丹麥賽2連霸。

MLB季後賽

08:00 洋基@太空人 FOX體育、FOX體育3台、民視

亞洲棒球錦標賽

12:00 南韓@中國 緯來體育、愛爾達體育1台

18:30 日本@台灣 緯來體育、愛爾達體育1台

丹麥羽球公開賽

18:00 決賽 愛爾達體育3台

鄧愷威先發戰日本。（資料照，記者龔乃玠攝）

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