丹麥賽》陳雨菲右腳扭傷退賽 戴資穎再闖決賽明日拚2連霸

戴資穎闖進女單決賽。（BadmintonPhoto提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎今日在超級750系列丹麥羽球公開賽女單4強，以21：14、14：11領先時，對手中國女將陳雨菲因右腳扭傷黯然棄賽，而小戴取得對戰3連勝，以及連2年勇闖丹麥賽決賽，距離衛冕、保衛球后寶座就差1勝，決賽對手為日本好手奧原希望。

戴資穎。（BadmintonPhoto提供）

生涯在球后位置待滿141週的戴資穎，昨凌晨在8強以直落2力退日本正妹大崛彩，保持對戰7連勝完美紀錄，而這次她和陳雨菲狹路相逢，也是雙方自上個月中國公開賽後再度對戰及爭決賽資格。

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戴資穎生涯與陳雨菲對戰14次，取13勝1敗優勢，以及近期2連勝，上次在中國賽過招時，小戴於決勝局化解1賽末點，驚險脫穎而出。

戴資穎今日4強開局打出不錯氣勢，以連續殺球、網前小球取得3：0領先，而該局前半段最多落後4分的陳雨菲雖未讓對手繼續擴大差距，卻始終難以超前，整局則處於穩定發揮的小戴就成功先馳得點。

戴資穎次局換邊後難以適應，一度以1：4落後，不過小戴這次有備而來，有效增加攻擊速度，不僅將戰局扳平，並在技術暫停時拿到11：10領先。而陳雨菲在下半局11：12落後，卻不慎造成右腳扭傷，只能趕緊尋求治療，回到場上打一球出界後就決定棄賽。

奧原希望在另邊4強逆轉打退西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）。戴資穎生涯對戰奧原9次，取得5勝4負小幅優勢，雙方近一次過招為今年新加坡公開賽，小戴直落2獲勝。

戴資穎距離衛冕差1勝，決賽依舊得擊敗奧原，贏得本季繼馬來西亞、新加坡後第3座冠軍，下週才能繼續以9萬3045分，穩住世界球后位置。

戴資穎。（BadmintonPhoto提供）

戴資穎。（BadmintonPhoto提供）

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