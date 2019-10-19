全國運動會今開幕 點燃賽事戰火

蔡英文於全運會開幕式致詞。（記者陳志曲攝）

〔記者魏瑾筠、周敏鴻／桃園報導〕2019年全國運動會今天起至24日在桃園登場，今天晚間在桃園市立體育館舉辦開幕典禮，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌均出席。蔡英文致詞表示，桃園市政府承辦全運會非常用心，有最優質的比賽場地設施、有最強大的行銷，除了轉播13項運動決賽，所有賽事都免費、免門票入場，邀請全國各地的民眾一起到桃園，為選手們加油打氣。

此屆全運會賽事將有34項競賽在45個場館舉行，有來自全國各地的上萬名選手、數千名裁判齊聚桃園，今天晚間先由一連串的精彩表演揭開全運會開幕典禮序幕，緊接著是各縣市運動選手及聖火進場。

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運動員唱國歌。（記者陳志曲攝）

鄭兆村擲出標槍點亮聖火。（記者陳志曲攝）

鄭兆村擲出標槍點亮聖火。（記者陳志曲攝）

運動員宣誓。（記者陳志曲攝）

地主隊桃園市長鄭文燦致詞歡迎全台各地選手來到桃園，表達桃園將以主辦城市提供給選手最好服務，他提及，運動是競賽、夢想、生活也是流行，而全運會是東京奧運的前哨戰也是熱身賽，鼓勵選手不只要奪冠，更要取得東京奧運的入場券。

大會主席、行政院長蘇貞昌致詞說，政府會盡全力鼓勵國人多運動，希望在各地、各項目培養好選手，希望所有的選手不斷的超越自己，創造好成績、為國爭光，讓台灣發光，希望大家都健康。

蘇貞昌於全運會開幕式致詞。（記者陳志曲攝）

「不管你是哪裡人，在這裡，我們都是自己人。」蔡英文說，明年的東京奧運，台灣已經取得田徑、游泳、體操、射箭及射擊等5個運動種類、共17席參賽資格，不論是全運會，或者是未來的各項體育競賽，選手們燃燒熱血、全力以赴，呼籲大家要幫助他們發光發熱，也請大家告訴大家，精采的賽事、美好的景點，就在桃園，絕對不要錯過。

今天禮成後緊接著是選手之夜，由為全國運動會創作主題曲的鼓鼓呂思緯、姐姐謝金燕、Matzka、宇宙人及孫盛希等人輪番登場，場內民眾隨音樂聲揮舞尖叫，氣氛嗨翻。

全運會開幕演出。（記者陳志曲攝）

全運會開幕演出。（記者陳志曲攝）

全運會開幕演出。（記者陳志曲攝）

全運會開幕演出。（記者陳志曲攝）

全運會開幕演出。（記者陳志曲攝）

全運會開幕演出。（記者陳志曲攝）

全運會開幕演出。（記者陳志曲攝）

全運會開幕演出。（記者陳志曲攝）

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