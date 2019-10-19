MLB》球季曾差點報銷 洋基致勝英雄透露歸隊背後關鍵

希克斯。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕瀕臨淘汰的洋基今在美聯冠軍戰以4：1獲勝成功續命，1局下平手時敲出三分砲的外野手希克斯（Aaron Hicks）成為致勝功臣，而他不僅是在美冠賽才被放進名單，8月初被診斷出手肘拉傷時，更傳出一度球季可能提早結束，現在卻意外成為延長洋基球季的英雄。

希克斯休賽季才獲洋基一紙7年7000萬的合約，但開季就先因背傷缺陣，8月初再因右臂肌肉拉傷直接關機，當時更一度被醫生建議進行韌帶置換手術，意謂球季將提前報銷，雖然最後未動TJ手術，但他仍被迫停止棒球活動。

請繼續往下閱讀...

一切卻在希克斯回到亞歷桑納家中休養時出現轉機，當時他正與好友在後院消磨時間，靈機一動突然開始進行傳接球，沒想到受傷的手肘竟未感到任何不適，他也立刻錄下影片、通報球隊。

洋基方面包括總管凱許曼（Brian Cashman）在內都非常謹慎、持保留態度，他告訴希克斯不會保證能夠讓他在季後賽上場，隨著洋基在美聯分區賽打敗雙城、成功晉級的同時，希克斯也不斷測試自己的手肘狀況，最後才確定在美聯冠軍戰被放進名單，並在今天重擊太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander），成功延長戰線，他在受訪時特別感謝在亞歷桑納時那個突如其來的想法，「如果當時我沒有這麼做，現在不可能在這裡。」

希克斯（中）與隊友慶祝勝利。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法