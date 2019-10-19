日本大賽》陽岱鋼首戰沒上 千賀滉大率軟銀輕取巨人

千賀滉大。（取自太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕日本一系列賽由巨人和軟銀進行對決，雙方今晚首戰都派出陣中王牌投手，軟銀王牌千賀滉大主投7局失1分技高一籌。加上巨人牛棚第7局失守，單局狂失4分，最終軟銀以7：2擊敗巨人，拿下系列賽首勝。巨人隊台灣好手陽岱鋼此役沒有上場。

巨人此役在2局上靠著阿部慎之助的陽春砲先馳得點，2局下，軟銀古巴洋砲賈西亞爾（Yurisbel Gracial）馬上從巨人先發山口俊手中轟出2分砲，將比分反超。

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阿部慎之助開轟。（取自巨人推特）

6局下，軟銀開路先鋒牧原大成擊出二壘打開啟攻勢，隨後軟銀靠著成功犧牲觸擊、投手山口俊的控球不穩擠成滿壘，最後中村晃的高飛犧牲打形成3：1領先。

7局下軟銀攻勢再起，巨人率先更換投手馬錫森（Scott Mathieson）後，被松田宣浩擊出二壘打，內川聖一成功推進跑者至三壘後，巨人再度換投，但接替的投手田口麗斗遭軟銀打者痛擊，牧原大成、今宮健太和柳田悠歧接連擊出3支安打、加上福田秀平的二壘滾地球，一共拿下4分。

雖然第9局巨人靠著大城卓三擊出右外野陽春砲追回一分，但為時已晚，最終軟銀就以7：2擊敗巨人收下系列賽首勝。

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