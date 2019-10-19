亞錦賽》林子偉開轟打爆中國！ 台灣奪奧運資格賽門票

林子偉今展現大聯盟級的全能身手。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕亞錦賽台灣隊林子偉今轟出亞錦賽生涯首發全壘打，單場2安2盜2打點，展現大聯盟級的全能身手，助隊以10：2打爆中國隊，不僅挺進冠軍賽，也取得明年東京奧運「6搶1資格賽」的門票。

林子偉昨暖機完畢貢獻猛打賞，今天延續火熱手感，3局上二壘有人之際，一棒適時安打攻下台灣首分，還在該局演出2次盜壘成功。台灣隊在4局上靠姜建銘、蕭帛庭適時安打，多添2分保險。

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蕭帛庭敲二壘安送回姜建銘。（記者廖耀東攝）

台灣隊先發吳昇峰開賽投出9上9下，前5局無失分，6局下卻在2出局遇上亂流，被中國4棒陳俊鵬敲清壘的二壘打，掉2分，所幸接替的中繼王宗豪解決那闖，化解危機。

吳昇峰前5局無失分，6局下遇上亂流。（記者廖耀東攝）

即便被追至1分差，台灣隊在7局上還以顏色，姜建銘再敲適時三壘安打，自己還靠暴投跑回分數，單局攻2分添加保險。

姜建銘敲三壘安打。（記者廖耀東攝）

8局上，林子偉完全引爆台灣隊攻勢，2出局從中國投手冉松手中敲亞錦賽首轟，拉開比分，隨後台灣隊連續5人上壘，單局狂灌5分，打爆中國。

台灣隊以複賽戰績2勝1敗挺進冠軍賽，確定取得2020東京奧運「6搶1資格賽」參賽門票，並連續兩屆亞錦賽在決賽對上日本隊，上屆以6：1屈居亞軍，明天將由鄧愷威上陣復仇。

台灣隊10:2大勝中國隊。（記者廖耀東攝）

台灣隊10:2大勝中國隊。（記者廖耀東攝）

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