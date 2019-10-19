中職》Lamigo總冠軍三連霸大遊行 上午11點青埔棒球場出發

桃園市政府15日至17日在府前廣場連續3天直播台灣大賽總冠軍系列戰，吸引大批粉絲到府前廣場為Lamigo加油。（取自桃園市長鄭文燦臉書）

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕Lamigo桃猿隊在今年台灣大賽封王，奪下三連霸，將於明天上午11點從桃園國際棒球場出發，進行「總冠軍三連霸大遊行」，預計中午12點半抵達府前廣場。桃園市長鄭文燦晚間在臉書發文邀請，所有市民朋友明天早上一起參與，為桃猿男兒鼓掌、喝采，po文一出吸引許多球迷感動留言「謝謝市長、感謝燦哥這麼挺桃猿」。

「桃猿男兒真的做到了！」鄭文燦指出，他知道許多桃園市民跟他一樣，因為桃園市有Lamigo Monkeys桃猿隊，而愛上棒球，5天前，他跟所有10號隊友説，「我們在市府廣場連續直播三場，我有預感，我們會拿下三連勝，奪下三連霸」！

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鄭文燦說，明天早上邀請所有市民朋友一起參與Lamigo桃猿隊「總冠軍三連霸大遊行」，為他們鼓掌，為他們喝彩，讓我們一起謝謝劉保佑董事長、劉玠廷領隊、洪一中總教練、桃猿隊英勇的戰士及所有辛苦的隊職員，讓桃園成為一座光榮的棒球城市。

鄭文燦表示，他也希望所有10號隊友，與他一起繼續為入選世界12強台灣隊的桃猿男兒加油，前進東京奧運，台灣加油。

明天Lamigo總冠軍三連霸大遊行路線，預計上午11點由桃園國際棒球場出發，預計上午11點20分經過中壢銀河廣場、上午11點55分經過桃園藝文特區、中午12點10分經過桃園統領百貨，中午12點半抵達桃園市政府府前廣場。

Lamigo桃猿隊在今年台灣大賽封王，奪下三連霸，球迷在府前廣場拋下藍色彩帶。（取自桃園市長鄭文燦臉書）

桃園市長鄭文燦（右）15日即預言，他有預感大家能一起在府前廣場拋彩帶。（取自桃園市長鄭文燦臉書）

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