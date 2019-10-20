丹麥賽》小戴超狂三連殺！ 陳雨菲反手救球也擋不住（影音）

Tai Tzu Ying goes through to the finals after leading in the mid game interval. Chen Yu Fei retires from a nasty ankle roll#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/CKPE579tFU — BWF （@bwfmedia） October 19, 2019

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列丹麥羽球公開賽女單4強，世界球后戴資穎昨天在21：14、14：11領先時，陳雨菲因傷退場，小戴因此晉級冠軍賽，今天將迎戰奧原希望力拚衛冕，而小戴昨天精彩的殺球表現也被《BWF》官方剪輯成精華。

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小戴昨天的殺球氣勢驚人，BWF也貼出她精彩的殺球表現，小戴在面對陳雨菲時精彩「三連殺」，陳雨菲雖然擋住第一殺，第二殺更用反手回擊展現驚人的反應能力，可惜這拍的回球力度不佳，小戴見狀直接向前再殺一球，這次陳雨菲就沒能反應過來，讓球打到自己的腳失掉分數，小戴也在看到這球打到陳雨菲後上前與她致意。

這場比賽是小戴生涯第15次遭遇陳雨菲，上次交手是在9月21日的中國公開賽，小戴以三局驚險獲勝，目前她對上陳雨菲是14勝1敗的絕對優勢，近期取得3連勝。

戴資穎今天將力拚丹麥賽衛冕。（資料照，法新社）

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