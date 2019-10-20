NBA》溜馬與優質中鋒談判陷僵局 雙方尷尬不願多談

沙波尼斯（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬隊與替補中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）的續約談判並不順利，傳出球隊已經在尋找交易的可能性，但沙波尼斯與球隊都表示不願意多談這件事情。

去年在年度最佳第六人票選排名第二的沙波尼斯，是溜馬隊板凳上相當重要的一名替補中鋒，上個賽季沙波尼斯出賽74場比賽僅5場先發，在平均24.8分鐘的上場時間內，能高效率地繳出14.1分9.3籃板的成績，如果他成為了交易標的，將會吸引很多球隊的興趣。

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沙波尼斯如果沒有提前續約，那麼本季他將會成為非受限自由球員，但球隊已經先用大約綁住了陣中先發中鋒M.透納（Myles Turner），是否再用大約綁住這名好手也讓溜馬隊猶豫不決，雙方因此在合約談判上出現分歧。

根據《The Athletic》記者Scott Agness透露沙波尼斯向他父親的談話：「這並沒有什麼好多說的，我確實知道溜馬現在對我的想法，他們也知道我的想法。現在沒有什麼能多透露的，就讓我的經紀人去做剩下的事情，然後讓我們看看什麼事情會發生。」

溜馬方面的態度則較撲朔，總教練麥克米蘭（Nate McMillan）在被問到沙波尼斯是否會被交易，或者是提前續約時，僅表示自己並不會談論合約的事情，隨後記者追問麥克米蘭是否有與沙波尼斯談論任何事情時，他也是回答道：「我不會說任何關於合約的事情。」

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