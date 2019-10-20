NBA》東決失利仍印象深刻 字母哥讚雷納德「很冷靜」

雷納德（左）與亞德托昆波（右）。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）近期向Yahoo Sports的記者Vincent Goodwill透露，上賽季在東部冠軍決賽失利對他來說是種成長，而他也從雷納德（Kawhi Leonard）身上學習到如何在場上保持冷靜。

上賽季是公鹿繼2001年之後首度重返東部冠軍賽舞台，對手是擁有雷納德坐鎮的暴龍。前2戰都是由主隊公鹿獲勝，平均每場能贏15分，亞德托昆波兩戰總計拿了54分、31個籃板及11次助攻，展現一夫當關氣勢。

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不料公鹿取得2勝後，卻慘遭暴龍4連勝結束系列賽，暴龍甚至一舉奪下總冠軍，一大關鍵因素是，一哥雷納德接管了比賽，並限制了亞德托昆波的進攻火力，雖然在輸球的那4場比賽當中，他仍有平均20.4得分，但命中率明顯下滑許多。

新賽季開打在即，亞德托昆波仍對於上季東決失利感到印象深刻，並告訴記者Vincent Goodwill，他從雷納德身上學習到很多東西，「他罰球時總是很冷靜，被兩名球員包夾時也不慌不忙地把球做分享，然而球最終還是能回到他手上，他非常好鬥，但很冷靜地去執行任務。」

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