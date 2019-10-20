NBA》明天合約將轉全額保障 拉布今遭灰熊裁掉

拉布遭到灰熊裁掉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著NBA開幕戰的腳步逼近，各隊也將針對他們的正式名單做出調整，灰熊隊就在今天宣佈將三年級生拉布（Ivan Rabb）以及普朗利（Miles Plumlee）給裁掉。

拉布是灰熊隊在2017年第35順位選進的球員，他在這兩個賽季為灰熊隊出賽85場比賽，平均出賽14.6分鐘可以拿下5.7分4.3籃板，如果沒有被裁掉的話，他的合約將在明天從非保障合約轉成保障合約。

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普朗利則是灰熊隊在上個賽季末從老鷹隊換來的中生代中鋒，當時他們送出的球員是帕森斯（Chandler Parsons）。這位6呎11吋的中鋒今年的合約還有1240萬美元。

在裁掉這兩人後，灰熊隊的先發陣容也逐漸明朗化，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）預計會是球隊的先發中鋒，大前鋒則是二年級生傑克森（Jaren Jackson Jr.），新秀克拉克（Brandon Clarke）預計會在板凳上扮演重要的替補角色，延伸前鋒安德森（Kyle Anderson）、卡柏克洛 （Bruno Caboclo）和S.希爾（Solomon Hill）也都將負擔保護灰熊隊籃板的責任。

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