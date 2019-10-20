MLB》感受洋基迷的「恐怖」 太空人終結者有怨言

美聯冠軍賽第三戰，傳出洋基球迷丟東西到球場內，讓太空人外野手瑞迪克相當不滿。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國聯盟冠軍賽，太空人作客洋基球場，除了面對滿場紐約球迷的嘲諷外、更有人丟瓶子到球場內，讓太空人相當不滿。終結者歐蘇納（Roberto Osuna）坦言，這些球迷對選手的人身攻擊太超過了。

太空人選手在這系列賽相當不滿洋基球迷的作為，包含美聯冠軍賽第3戰，瑞迪克（Josh Reddick）抱怨有球迷丟東西到場内；美聯冠軍賽第4戰，太空人王牌投手葛蘭基（Zack Greinke）曾有過憂鬱症和社交焦慮症，賽前在外野牛棚練投時，不但遭看台上的球迷辱罵，甚至還被「問候家人」。葛蘭基該場投4.1局失1分，賽後他則說什麼也沒有聽到。

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太空人終結者歐蘇納。（法新社）

《美國雅虎體育》報導，今年是歐蘇納在太空人首個待滿的球季，他深深體會洋基球迷的激情，「我們來到這做我們的工作，打球，我們試著在球場上有著好表現。你可以說任何話，我們不會覺得被冒犯，但當你攻擊別人的家庭、母親，我覺得這太超過了。」

歐蘇納說，在例行賽時還沒有感覺有這些狀況，「但現在，有時候他們還越過那條線，我覺得大聯盟需要做點什麼事。」

在太空人待了5個球季的後援投手哈里斯（Will Harris），則是感受到和2年前美聯冠軍賽對決洋基時，紐約球迷的反應大不同。哈里斯認為自己不會受到任何言語影響，但他坦言這週要到外野牛棚區練投時，「當我站上投手丘，還聞到一點Miller Lite啤酒的味道。」

太空人後援投手哈里斯。（法新社）

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