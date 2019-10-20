MLB》艾圖維再見轟棒打查普曼 太空人挺進世界大賽

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國聯盟冠軍賽，太空人一路領先，但9局上洋基拉梅修（DJ LeMahieu）敲兩分彈追平，但9局下艾圖維（Jose Altuve）敲再見兩分彈，終場太空人以6：4贏球，自2017年後再度挺進世界大賽。

兩隊此戰都採用牛棚車輪戰，太空人古利爾（Yuli Gurriel）首局從洋基投手格林（Chad Green）手中，逮中一顆內角95.6英哩速球，轟出左外野三分彈，幫助球隊領先；而洋基打線在第2局靠桑契斯（Gary Sanchez）的適時安打攻下1分。厄謝拉（Gio Urshela）在第4局敲陽春彈，洋基追至1分差。

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太空人挺進世界大賽。（美聯社）

洋基牛棚第6局換坎利（Tommy Kahnle）後援，太空人趁他不穩，先後靠保送、安打攻占一、三壘，柏格曼（Alex Bregman）敲滾地球護送三壘跑者回來得分，助太空人再添1分。

太空人終結者歐蘇納（Roberto Osuna）在第9局登板後援，首名打者厄謝拉敲安，賈納（Brett Gardner）遭三振，但下棒拉梅修敲右外野兩分彈，洋基追平比數。

洋基第9局下推查普曼（Aroldis Chapman）後援，2出局後史普林格（George Springer）選到保送，艾圖維逮中一顆83.6英哩的滑球，揮出左外野再見兩分彈，助太空人以6：4贏球，晉級世界大賽。

艾圖維敲再見轟。（今日美國）

艾圖維敲再見轟，洋基終結者查普曼砸鍋。（美聯社）

艾圖維敲再見轟，太空人嗨翻。（美聯社）

艾圖維。（法新社）

古利爾首局敲三分彈。（今日美國）



洋基厄謝拉敲陽春彈。（今日美國）

拉梅修敲追平兩分砲。（今日美國）

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