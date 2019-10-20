NBA》勇士今夏補強大驚奇 總管給予克里斯高評價

克里斯（左）。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士團隊薪資已超過上限，為了提供熱身賽表現優異的克里斯（Marquese Chriss）一份保障合約，昨日宣布裁掉27歲前鋒麥金尼（Alfonzo McKinnie），勇士總管邁爾斯（Bob Myers）給予克里斯高評價。

克里斯在熱身賽出賽5場有4擔綱先發，場均上場22.4分鐘，能得到9.4分、8個籃板，另有3.4次助攻，好表現也讓總教練柯爾（Steve Kerr）讚不絕口，指出他的掩護和傳球技巧都相當不錯，與新隊友間的化學反應非常棒。

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3年內換3次東家的克里斯相當融入勇士戰術體系，過去令人詬病的自我心態也有所改善，總管邁爾斯告訴《NBC Sports》灣區記者Bob Fitzgerald及Kelenna Azubuike，「他在五號位上做得很好，我認為他過去比較少打五號位以及一些掩護的設置，不過這只是小事情，他改變了掩護的角度，並學會怎麼跟其他隊員打球。」

22歲的克里斯在2016年選秀會上以首輪第8順位被國王選中後被交易至太陽隊，NBA生涯先後效力太陽、火箭和騎士，擁有優異運動能力，卻始終未打出應有身手，先前有專家指出，他相當適合柯爾的戰術體系，勝任快速進攻風格，這回加盟勇士，或許是他職業生涯一大轉機。

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