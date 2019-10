MLB》洋基拉梅修驚天追平轟 美媒直呼不可思議（影音）

(影片來源:大聯盟官網)

〔體育中心/綜合報導〕美國聯盟冠軍賽第6戰,洋基整場處於劣勢,9局上還落後2分,拉梅修(DJ LeMahieu)面對太空人終結者歐蘇納(Roberto Osuna),他纏鬥10球還揮出追平兩分彈,幫助球隊延長戰線,這個打席讓《ESPN》記者帕桑(Jeff Passan)直呼難以置信。

拉梅修季前以2年2400萬美元加盟洋基,外界不看好他的表現,但拉梅修打出MVP級表現,例行賽繳26轟、102分打點、打擊率0.327的優異成績,打出生涯年的表現。而到了季後賽,拉梅修仍展現他的價值。

拉梅修敲右外野追平兩分彈,太空人右外野手史普林格在全壘打牆前跳起來無法接到。(美聯社)

前8局打完洋基落後1分,9局上歐蘇納登板後援,洋基厄謝拉(Gio Urshela)敲安,賈納(Brett Gardner)遭三振。輪到拉梅修打擊時,他纏鬥10顆球,擊出右外野兩分彈,太空人右外野手史普林格(George Springer)靠在全壘打牆跳起來也無法接到。

帕桑在推特上發文指出,這可能是拉梅修今年球季最棒的一次打擊,面對歐蘇納纏鬥10球還敲追全壘打。他接著發文說,「拉梅修面對歐蘇納一次不可置信的打席。」

拉梅修 VS. 歐蘇納 逐球紀錄

1.95英哩卡特球 壞球

2.98英哩速球 揮棒落空

3.98英哩速球 界外

4.90英哩滑球 壞球

5.97英哩速球 界外

6.98英哩速球 界外

7.85英哩變速球 界外

8.99英哩速球 界外

9.98英哩速球 壞球

10.94英哩卡特球 追平轟

不過,洋基終結者查普曼(Aroldis Chapman)在第9局挨再見轟,洋基最後以4:6輸球,無緣世界大賽。

An incredible at-bat by DJ LeMahieu vs. Osuna:



1) Cutter 95: Ball

2) Fastball 98: Swinging strike

3) Fastball 98: Foul

4) Slider 90: Ball

5) Fastball 97: Foul

6) Fastball 98: Foul

7) Changeup 85: Foul

8) Fastball 99: Foul

9) Fastball 98: Ball

10) Cutter 94: Game-tying home run