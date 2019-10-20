MLB》洋基拉梅修驚天追平轟 美媒直呼不可思議（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國聯盟冠軍賽第6戰，洋基整場處於劣勢，9局上還落後2分，拉梅修（DJ LeMahieu）面對太空人終結者歐蘇納（Roberto Osuna），他纏鬥10球還揮出追平兩分彈，幫助球隊延長戰線，這個打席讓《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）直呼難以置信。

拉梅修季前以2年2400萬美元加盟洋基，外界不看好他的表現，但拉梅修打出MVP級表現，例行賽繳26轟、102分打點、打擊率0.327的優異成績，打出生涯年的表現。而到了季後賽，拉梅修仍展現他的價值。

請繼續往下閱讀...

拉梅修敲右外野追平兩分彈，太空人右外野手史普林格在全壘打牆前跳起來無法接到。（美聯社）

前8局打完洋基落後1分，9局上歐蘇納登板後援，洋基厄謝拉（Gio Urshela）敲安，賈納（Brett Gardner）遭三振。輪到拉梅修打擊時，他纏鬥10顆球，擊出右外野兩分彈，太空人右外野手史普林格（George Springer）靠在全壘打牆跳起來也無法接到。

帕桑在推特上發文指出，這可能是拉梅修今年球季最棒的一次打擊，面對歐蘇納纏鬥10球還敲追全壘打。他接著發文說，「拉梅修面對歐蘇納一次不可置信的打席。」

拉梅修 VS. 歐蘇納 逐球紀錄

1.95英哩卡特球 壞球

2.98英哩速球 揮棒落空

3.98英哩速球 界外

4.90英哩滑球 壞球

5.97英哩速球 界外

6.98英哩速球 界外

7.85英哩變速球 界外

8.99英哩速球 界外

9.98英哩速球 壞球

10.94英哩卡特球 追平轟

不過，洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）在第9局挨再見轟，洋基最後以4：6輸球，無緣世界大賽。

An incredible at-bat by DJ LeMahieu vs. Osuna:



1） Cutter 95: Ball

2） Fastball 98: Swinging strike

3） Fastball 98: Foul

4） Slider 90: Ball

5） Fastball 97: Foul

6） Fastball 98: Foul

7） Changeup 85: Foul

8） Fastball 99: Foul

9） Fastball 98: Ball

10） Cutter 94: Game-tying home run — Jeff Passan （@JeffPassan） October 20, 2019

拉梅修敲追平兩分彈。（歐新社）

太空人終結者歐蘇納。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法