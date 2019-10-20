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MLB》世界大賽最狂輪值對決！ 國民、太空人未打先創紀錄

2019/10/20 13:32

太空人與國民隊的先發輪值創下季後賽史上唯一紀錄。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕太空人隊今天靠著「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）的驚天再見兩分彈淘汰洋基隊，確定將與國民隊進行世界大賽，兩隊豪華先發陣容一共有3人拿過塞揚獎，薛哲更拿過3座，同時這兩隊的輪值更締造了季後賽史上第一的紀錄。

根據《ESPN》數據資料指出，這次的豪華投手對決，是季後賽史上首次單季三振排行榜前10名中有5人出陣，分別是：柯爾（1）、韋蘭德（2）、史崔斯柏格（6）、薛哲（8）、柯賓（10）。

同時這也是自1945年以來，再次有單季防禦率排行榜前20名中6名球員參賽，分別是：柯爾（3）、韋蘭德（4）、薛哲（8）、葛蘭基（9）、柯賓（13）、史崔斯伯格（16）。而這六人將有很高的機率是兩隊的前三戰先發。

《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）也在推特上模擬世界大賽前三戰的先發陣容。首戰將由柯爾（Gerrti Cole）對上薛哲（Max Scherzer），第二戰由韋蘭德（Justin Verlander）對決史崔斯柏格（Stephen Strasburg），第三戰由葛蘭基（Zack Greinke）對柯賓（Patrick Corbin）。

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