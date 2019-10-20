MLB》艾圖維奪美聯冠軍賽MVP 小巨人創史上第一紀錄

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國聯盟冠軍賽第6戰，太空人「小巨人」艾圖維（Jose Altuve）轟出再見兩分砲，助隊以6：4擊敗洋基，繼2017年後再度挺進世界大賽。艾圖維也獲選美聯冠軍賽MVP。

艾圖維在美聯冠軍賽6場比賽中，敲出2轟，跑回6分、打擊三圍是0.348/0.444/0.652，包含今天的再見兩分帕，讓他獲選美聯冠軍賽最有價值球員。大聯盟官網指出，艾圖維成為史上第一位拿過年度MVP、以及季後賽系列戰MVP的二壘手。

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這是史上第5發在再見轟後幫助球隊打進世界大賽。前四位分別是2014年的巨人石川隆（Travis Ishikawa）、2006年老虎歐多內茲（Magglio Ordonez）、2003年的洋基布恩（Aaron Boone）、以及1976年的洋基查布利斯（Chris Chambliss）

身高僅5呎6吋（約168公分）的艾圖維，以前在一場辦在委內瑞拉的測試會上，艾圖維跑、打、守都展現天分，但因為身材矮小，球探們對他抱持懷疑的眼光。艾圖維在2007年加盟太空人時，簽約金僅1.5萬美元。

如今，艾圖維打出頂級身手，他在2017年奪得年度MVP，該年幫助球隊奪得世界大賽冠軍。艾圖維今年更摘下美聯冠軍戰MVP頭銜，讓他賽後直呼是一場美麗的比賽，「當我跑壘時唯一記得的，就是感謝上帝給我參加另一次世界大賽的機會。」

「我們贏得比賽，不只是因為我敲全壘打。」艾圖維也讚賞自家人的表現，「古利爾（Yuli Gurriel）敲三分砲，布蘭特利（Michael Brantley）有很棒的防守，史普林格（George Springer）選到保送，對他們施加壓力。我們是一個團隊，不是只有一個人，就像我之前說的。現在我為球隊每個人感到開心。」

艾圖維敲再見轟，獲美聯冠軍戰MVP（美聯社）

艾圖維敲再見轟，賽後和韋蘭德擁抱慶祝。（美聯社）

太空人隊再度挺進世界大賽。（美聯社）

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