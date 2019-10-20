MLB》太空人銅牆鐵壁防守 讓洋基多次吃鱉（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國聯盟冠軍賽第6戰，太空人除了靠著艾圖維（Jose Altuve）的再見轟，幫助球隊挺進世界大賽外，太空人內、外野銅牆鐵壁的防守，讓洋基隊多次無功而返。

洋基隊6局上攻占一、二壘，賈納（Brett Gardner）敲出右外野平飛球，太空人右外野手瑞迪克（Josh Reddick）飛撲接殺，太空人投手再換哈里斯（Will Harris）後援，他解決洋基拉梅修（DJ LeMahieu），化解失分危機。

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7局上洋基首名打者「法官」賈吉（Aaron Judge）敲安，1出局後，希克斯（Aaron Hicks）擊出左外野平飛球，太空人左外野手布蘭特利（Michael Brantley）飛撲接殺，並快傳一壘刺殺回壘不及的賈吉，形成另類雙殺。

到了第8局上1出局後，葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）敲安上壘，輪到桑契斯（Gary Sanchez）打擊時，太空人防守陣勢往左移，桑契斯敲二壘方向滾地球，太空人二壘手艾圖維（Jose Altuve）跑了一段距離接到球後，傳給游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）封殺。而柯瑞亞接到球後，快傳一壘刺殺。根據「Statcast」顯示，柯瑞亞傳一壘的速度為94.5英哩。

柯瑞亞美技守備

（影片來源：大聯盟官網）

瑞迪克美技守備

（影片來源：大聯盟官網）

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