亞錦賽》中國大逆轉南韓 獲東奧最終資格賽參賽權

南韓遭中國逆轉，球員抬不起頭，難以接受。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕2019年亞錦賽今天進行四強決賽，一路落後的中國靠8局下絕地大反撲鯨吞6分，以8：6逆轉氣走南韓，重演2005年季軍戰以4：3力挫南韓的歷史，二度拿到亞錦賽第3名追平隊史最佳名次，也繼台灣後取得明年奧運最終資格賽的參賽權。

南韓本屆只派20名大學生加4名高中生參加，卻繼1969、2005年後第3次落居第4，追平隊史亞錦賽最差名次，若兩週後無法在12強賽取得亞洲與大洋洲區球隊最佳名次，就無緣參加明年奧運。

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中國打完7局以2：6落後，8局下重起攻勢，開局先靠4安加失誤搶回3分，2出局後羅錦駿擊出關鍵三壘安打送回2分，中國7：6首次超前，楊晉跟著補刀追加第8分。

中國在單屆亞錦賽兩度擊敗南韓，寫下隊史最大成就，總教練任秋革表示，本屆成績確實是最好的一次，雖然實力與台、日、韓有段差距，能兩度打敗南韓真的很不簡單。

南韓遭中國逆轉，球員面面相覷，難以接受。（記者林正堃攝）

中國擊敗南韓。（記者林正堃攝）

中國擊敗南韓。（記者林正堃攝）

中國擊敗南韓。（記者林正堃攝）

中國羅錦駿敲出逆轉安打。（記者林正堃攝）

張濤拿下勝投。（記者林正堃攝）

南韓遭中國逆轉，球員面面相覷，難以接受（記者林正堃攝）

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