全運會》竹市兩金三銅入袋 李宥彤奪女子1500公尺自由式金牌！

新竹市李宥彤在全運會1500公尺自由式奪金牌，是竹市改制後首面全運會女子游泳項目金牌。（記者洪美秀翻攝）

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市在108年全國運動會，除保齡球項目於開幕前奪下1金1銅外，19日賽程也在泳池畔傳出捷報，建功高中李宥彤在游泳項目1500公尺自由式，奪下金牌，是全運會代表隊女子第一金。

就讀三民國中的李宥彤，去年全國中等學校運動會在200、400、800公尺自由式奪下1金2銅佳績，升上高中後今年在全中運也拿到3銀，此次全運會則在1500公尺自由式奪下金牌，這面金牌是1999年台灣省運動會改制為全國運動會後，竹市第一面女子游泳金牌，具指標意義。

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新竹市競走選手吳宇欣在今年全運會拿到女子競走銅牌。（記者洪美秀翻攝）

教練張家杭說，李宥彤升高中的學科成績是5A7+，游泳成績是800公尺自由式全中運金牌，當初為訓練，放棄新竹女中就讀機會，進入建功高中後，歷經學科與游泳的爭扎，曾一度想放棄游泳，但最後仍堅持下來，因此這面金牌深具意義，也讓選手與家長了解，學業與運動是能並行的。

教育處表示，竹市全國運動會代表隊上屆拿到9金、2銀、10銅成績，本屆已在保齡球項目拿下1金、1銅，加上游泳項目金牌，獎牌數有2金3銅，包括鄧國勝獲男子組保齡球盟主賽金牌及鄧國勝、林國安、鄭吉宇聯手拿下男子組保齡球3人賽銅牌、李宥彤1500公尺自由式金牌，競走項目男子20公里許嘉維拿銅牌、女子吳宇欣也拿到銅牌。

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