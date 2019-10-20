中職》桃猿封王遊行 球迷擠爆桃市府廣場

桃猿封王遊行。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕奪得職棒30年總冠軍的Lamigo桃猿今天舉行封王遊行，上千名球迷擠爆遊行終點的桃園市政府前廣場，共同分亨3連霸的榮耀。

桃猿遊行隊伍上午11時搭乘吉普車從桃園球場出現，12點40分抵達市府前廣場，現場等候的球迷情緒達到最高點，桃園市長鄭文燦、桃猿老闆劉保佑、領隊劉玠廷和即將接手球隊的日本樂天集團代表都出席慶祝儀式。

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鄭文燦表示，桃猿代表了桃園精神，不是最大但是能做到最好，感謝桃猿為台灣創造新的棒球文化，這幾天市府和桃猿、樂天進行三方溝通，將依照優先順序進行球場整建，讓球迷明年有更好的看球環境。

劉保佑表示，桃猿不會和大家說再見，感謝從桃園縣府到市政府多年的支持，期待樂天會做得更好。劉玠廷表示，樂天人員原本要到桃園球場看總冠軍賽第6、7戰，但是桃猿第5戰就在台中封王，樂天人員留下來參加慶祝儀式，也體驗台灣棒球文化。劉玠廷並向球迷喊話：「封王還是在家裡比較爽，但是沒關係，我們還是拿到總冠軍了，桃猿達成3連霸，可以算是傳統強隊了。」

桃園市長鄭文燦。（記者陳志曲攝）

李茲。（記者陳志曲攝）

桃猿總教練洪一中進場收到球迷熱情歡呼，不少球迷爭相握手。（記者魏瑾筠攝）

桃猿封王遊行。（記者陳志曲攝）

桃猿封王遊行。（記者陳志曲攝）

桃猿封王遊行。（記者陳志曲攝）

桃猿封王遊行。（記者陳志曲攝）

桃猿封王遊行。（記者陳志曲攝）

桃猿封王遊行。（記者陳志曲攝）

桃猿封王遊行。（記者陳志曲攝）

桃猿封王遊行。（記者陳志曲攝）

桃猿封王遊行。（記者陳志曲攝）

桃猿封王遊行。（記者陳志曲攝）

桃猿封王遊行。（記者陳志曲攝）

桃猿封王遊行。（記者陳志曲攝）

桃猿封王遊行。（記者陳志曲攝）

桃猿封王遊行。（記者陳志曲攝）

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