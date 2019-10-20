亞錦賽Live》張進德飆三壘安打反超比分！ 台灣 3：2 日本

第二局

2局下，鄧愷威在2出局後控球突然走鐘，投出四壞球保送、被連敲兩安，日本隊追回一分，台灣隊以3：2領先。

2局上，姜建銘敲二壘安打，蕭帛庭獲四壞球保送，廖俊凱執行犧牲觸擊卻失敗，姜建銘在三壘前出局，結果林瀚敲出安打，滿壘一出局，張進德中外野飛球，日本隊守太淺要退後已來不及，張進德敲出清壘三壘安打，台灣隊3：1反超！

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第一局

1局下，日本隊後攻，鄧愷威對首棒飆出三振，但被二棒小深田大翔敲安並盜壘成功，捕手張進德暴傳，小深田攻佔三壘，靠著三棒森下翔平的右外野高飛犧牲打回本壘得分，日本隊1：0先馳得點。

1局上，台灣隊先攻，楊振裕左外野界外飛球被接殺。林子偉被三振。陳偉志三壘小飛球被接殺。台灣隊3上3下。

賽前

台灣隊今晚6點30分在台中洲際棒球場與日本爭冠，雙方在預賽曾交手，當時台灣以0：3吞敗。台灣隊今天派出旅美巨人隊小聯盟1A投手鄧愷威掛帥主投。印地安人隊大聯盟好手張育成今天因鼠蹊部不適，沒有派入先發打線。

台灣隊先發陣容

1.楊振裕 右外野

2.林子偉 左外野

3.陳偉志 三壘

4.姜建銘 一壘

5.蕭帛庭 指定打擊

6.廖俊凱 游擊

7.林瀚 二壘

8.張進德 捕手

9.蔡智榆 中外野

投手：鄧愷威

日本隊先發陣容

1.下川知弥 二壘

2 小深田大翔 游擊

3 森下翔平 指定打擊

4 佐藤竜彦 右外野

5 皆川仁 左外野

6 金子聖史 一壘

7 青柳匠 三壘

8 柴原健介 捕手

9 佐藤旭 中外野

投手：山田義貴

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