MLB》挨轟瞬間笑容意味深長 查普曼：完全不敢置信

〔體育中心／綜合報導〕洋基當家終結者查普曼（Aroldis Chapman）今在美聯冠軍系列戰第6戰被「小巨人」艾圖維（José Altuve）敲出再見兩分砲，當時他在投手丘上愣住不動，並露出意味深長的笑容，賽後受訪時則表示當時自己「完全不敢相信」。

查普曼今挨艾圖維再見轟。（歐新社）

洋基在此役9局上先靠拉梅修（DJ LeMahieu）的兩分彈追平比數，9局下洋基押上查普曼，他成功解決捕手馬度納多（Martin Maldonado）與瑞迪克（Josh Reddick），很快就形成兩出局。

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不過值得注意的是，在這兩個打席中，查普曼並未全以招牌四縫線速球正面對決，反而多投了不少滑球。大聯盟官網記者桑契斯（Jesse Sanchez）就撰文指出，此局的配球其實就反映了查普曼本季的投球策略，從2016年開始，他便逐年增加滑球的使用比例，今年31.1%為生涯新高，兩好球後更高達38.3%。

此外，桑契斯也提到，查普曼直球均速已經從2017年的101.1英哩下滑到今年的98.3英哩，雖然還是非常驚人的數字，但下滑仍是不爭的事實、在打者愈來愈有機會對他的速球做有效攻擊的情況下，提高滑球比例便成為新的配球策略。

查普曼在兩出局後面對太空人開路先鋒史普林格（George Springer）前3球全投滑球，不過在陷入1好2壞球數落後情況下，他只好改用直球對決，結果都沒進到好球帶形成保送。下個打席面對艾圖維，首2球都是沒進入好球帶的直球，查普曼改投滑球，結果第二顆滑球就被「阿土伯」逮中，鑄下大錯。

「當那顆球飛出去時，我完全不敢相信，」查普曼後來受訪時說道，「我不敢相信它在比賽的這種時候飛出牆，那一秒鐘，我就是無法相信。」

太空人瘋狂慶祝勝利。（歐新社）

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