丹麥賽》雙贏！戴資穎擊敗奧原希望 完成2連霸、續當世界球后

戴資穎完成丹麥賽2連霸。（BadmintonPhoto提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎今日在超級750系列丹麥羽球公開賽女單決賽，以21：17、21：14力退世界排名第4的日本好手奧原希望，完成丹麥賽2連霸，並成功保住世界球后寶座，以及進帳冠軍獎金5萬4250美元（約167.5萬台幣），下週將轉戰法國公開賽續拚佳績。

戴資穎本季第5次打入決賽，之前4次在馬來西亞公開賽、新加坡公開賽稱后，以及3月全英公開賽、上個月中國公開賽亞軍。

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戴資穎與奧原希望展開第10次交手，先前對戰取得5勝4負，雙方近一次交手是今年4月新加坡公開賽，由小戴直落2獲勝。

戴資穎首局從未落後，即使奧原一度追成12：12，但小戴很快連拿5分成為她先馳得點的關鍵。小戴次局雖一度陷入落後，但同樣於8：9落後調整快速，連拿3分，取得領先；下半局則持續保持優勢，最多領先對手7分，最終就成功斬獲本季第3座冠軍。

戴資穎是自2014、2015年中國前球后李雪芮後，首位完成2連霸的女將，這座冠軍也為小戴強勢保住1萬1000分冠軍積分，下週繼續以9萬3045分，將生涯待在球后寶座的週數推至142週，續寫「小戴障礙」。

至於奧原本季新加坡公開賽、澳洲公開賽、日本公開賽、世界錦標賽及丹麥公開賽都闖入決賽，卻無緣拿到本季首冠，也無法成為新科球后，而她下週積分將小幅漲至9萬1586，擠下中國陳雨菲，再度登上世界第3。

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