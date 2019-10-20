丹麥賽》戴資穎再創歷史！ 生涯第20座超級賽冠軍並列女單之最

戴資穎生涯第20座超級賽冠軍並列女單之最。（BadmintonPhoto提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎今在超級750系列丹麥羽球公開賽女單決賽，只花40分鐘以21：17、21：14力退世界排名第4的日本好手奧原希望，完成丹麥賽2連霸，並成功保住世界球后寶座，而這座冠軍是小戴生涯第20座超級賽冠軍，追平中國女將王儀涵，並居史上最多。

世界羽聯（BWF）在2007年建立超級系列賽賽制，每年共有12站；2018年則改制為世界巡迴賽，若以超級賽賽制為主，等於現在的超級500以上等級。

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31歲的王儀涵在2016年里約奧運後退役，生涯首座超級賽冠軍在2008年日本超級賽，而最後一座是2014年新加坡超級賽，7年累積20冠，其中2011年單季狂掃5冠。

戴資穎生涯首座超級賽為2012年日本超級賽，至今斬獲20座冠軍，成為「超級賽女王」。至於小戴生涯最佳則是去年，她在超級500以上拿5座冠軍，而今年則是3座金盃到手。

戴資穎下週將轉戰超級750法國公開賽，若能再贏下冠軍，不僅能坐穩球后寶座，也能斬獲第21座冠軍，成為史上之最。

小戴生涯今斬獲第20座超級賽冠軍。（BadmintonPhoto提供）

戴資穎今在丹麥賽奪冠。（BadmintonPhoto提供）

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