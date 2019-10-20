日本大賽》陽岱鋼代打未建功 軟銀再次擊潰巨人收2連勝

松田宣浩敲致勝三分砲。（取自巨人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕日本一系列賽第2戰，挑戰三連霸的軟銀今晚靠著「熱男」松田宣浩7局敲關鍵3分砲，終場以6：3痛擊巨人，拿下2勝絕對領先優勢，巨人隊台灣好手陽岱鋼此役在第8局上場代打，吞下三振。

雙方前4局形成投手戰，都沒讓任何跑者上壘，巨人洋投梅森德斯5局下率先破功，被松田宣浩敲安，不過他最後只被敲出這1支安打，完成6局投球無失分退場。

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巨人隊7局下換投，大竹寛接手，結果先是三壘手山本泰寛發生失誤，讓洋砲戴斯潘上壘、賈西亞爾又敲安，軟銀攻佔二三壘，松田宣浩此時敲出3分砲，突破僵局。

8局下，軟銀攻勢再起，柳田悠岐敲出陽春砲、福田秀平也敲出兩分彈，單局兩轟把比數拉開成6：0。

軟銀先發投手高橋禮前6局演出無安打比賽，直到7局下2出局被岡本和真敲安，最後他投完7局只挨1安沒有失分，收下勝投。8局上，軟銀換投莫伊內洛，巨人派出陽岱鋼代打捕手大城卓三的打席，結果陽岱鋼揮棒落空吞K。

巨人在9局上力挽狂瀾，掌握高橋純平控球不穩連續三個保送攻佔滿壘，逼得軟銀派出終結者森唯斗，不料他被岡本和真、阿部慎之助接連安打追回3分，最後才解決山本泰寬守住勝利。

挑戰三連霸的軟銀，目前在系列賽已取得2勝0敗領先優勢，G3將在22日移至巨人主場東京巨蛋再戰。

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