亞錦賽》台灣隊斬斷日本無敵10連勝 相隔18年再奪冠！

台灣隊相隔18年再奪冠。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕台灣隊今靠姜建銘在5局上敲逆轉二壘打，加上王宗豪和劉致榮救援漂亮守成，終場以5：4擊敗日本隊，相隔18年再奪冠。

台灣隊相隔18年再奪冠。（記者林正堃攝）

日本隊樂天第一指名小深田大翔首局大展快腿，將先發投手鄧愷威的152公里速球推成安打，隨後盜壘讓捕手張進德暴傳直攻三壘，再靠隊友的界外高飛犧牲打跑回首分。

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張進德首局發生失誤讓日本隊靠一壘安打就攻分，但他在2局上立即建功，於滿壘敲出清壘的三壘安打，一舉將比分扳成3：1領先。然而，日本隊又在2、3、4局各攻1分反超，並讓鄧愷威僅投2局就掉3分（2分責失）退場。

5局上，台灣隊四棒姜建銘再度挺身而出，2出局一二壘有人，從堀誠手中敲適時二壘安打清空壘包，以5：4二度逆轉。

姜建銘好打之外，台電投手王宗豪在4局下登板救火，不只化解一二壘有人危機，更繳3.1局7K無失分好投，為台灣贏球關鍵之一。

日本上屆以5連勝奪冠，本屆再以5連勝殺進冠軍戰，台灣隊今擊敗日本隊，斬斷他們10連勝，也終止連4屆亞軍命運，自2001年再奪冠軍。

姜建銘在第五局敲出逆轉安打建功。（記者林正堃攝）

張進德第二局敲出清壘安打。（記者林正堃攝）

姜建銘賽後流下英雄淚。（記者林正堃攝）

台灣隊相隔18年再奪冠。（記者林正堃攝）

台灣隊相隔18年再奪冠。（記者林正堃攝）

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