丹麥賽》神撲球後馬上漂亮扣殺 小戴美技讓主播忘情高喊：太棒了

Highlights | World No. 1 Tai Tzu Ying retains the crown at DANISA Denmark Open as she defeats Nozomi Okuhara in two straight games #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/WgJEVj6P2K — BWF （@bwfmedia） 2019年10月20日

〔體育中心／綜合報導〕戴資穎今在超級750系列丹麥公開賽以直落二力退日本女將奧原希望成功保住世界球后寶座，小戴今在場上發揮相當穩定，更有多次美技演出，其中一次救完球後馬上殺球得分的美技更讓現場主播不禁忘情高喊：「太棒了！」

雙方今天毫無保留全力拚戰，頻頻展現驚人美技。小戴在首局20：17領先時先以一記非常高質量的反拍讓奧原回擊出界、成功搶下局點，取得聽牌優勢，次局奧原試圖扳回一城，在3：2領先時奧原在小戴的網前送到後場，小戴連忙轉身精彩救球順利將球回過網，但仍被奧原無情扣殺，她沒能再救到球，只能苦坐在地。不過兩人這一分的精彩來回，也已讓現場主播讚嘆連連、直接驚呼：「我的天啊！」

請繼續往下閱讀...

比賽來到第2局13：9時，小戴已慢慢拉開差距，兩人在這一拍上演多拍來回，小戴先是往前撲救一記對角球，在奧原把球挑高後再迅速移位到後場來一記精彩的殺球，奧原雖勉強用球拍碰到球，還是丟掉這1分，這次的美技也讓主播表示：「多麼精彩的一球啊，太棒了！」

小戴此役有多次美技演出。（BadmintonPhoto提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法