全運會》「黃金右臂」鄭兆村83公尺22破大會紀錄 完成3連霸

男子標槍決賽，鄭兆村順利拿下第一。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕「黃金右臂」鄭兆村今日在108年桃園全國運動會男子標槍決賽，以83公尺22打破由好友黃士峰保持的大會紀錄，完成3連霸壯舉，為本季畫下完美句點。

本季首個大賽亞洲錦標賽於4月開戰，使鄭兆村提前從2月高雄港都盃開始出賽，整季共出賽15場，堪稱生涯最密集出賽的1年。他有14場成績皆逾80公尺，本季最佳則是在8月鑽石聯賽年終總決賽擲出89公尺05。

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鄭兆村日前世界錦標賽決賽僅擲出77公尺99，他坦言，原先整季表現至少有80分起跳，結果世錦賽表現不盡理想，有種前功盡棄之感，他會對本季發生的事情、參加的比賽進行檢討，瞄準明年最重要的東京奧運。

鄭兆村在104年全運會從黃士峰手中將金牌搶回，上屆宜蘭再度摘金，本屆以破大會紀錄，不只締造3連霸，也為地主保住金牌，他笑說，「這樣的結果，對我而言就是good。」

男子標槍決賽，鄭兆村順利拿下第一。（記者羅沛德攝）

男子標槍決賽，鄭兆村順利拿下第一。（記者羅沛德攝）

男子標槍決賽，鄭兆村順利拿下第一。（記者羅沛德攝）

男子標槍決賽，鄭兆村順利拿下第一。（記者羅沛德攝）

男子標槍決賽，鄭兆村順利拿下第一。（記者羅沛德攝）

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