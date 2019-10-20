女子世界盃桌球賽》「中國內戰」勝出 劉詩雯五度封后史上最多

劉詩雯4戰全勝，五度奪下世界盃后冠。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第5的中國女將劉詩雯，今天在2019年女子世界盃桌球賽四強戰先以直落四橫掃美國黑馬張安，決賽再以4:2力退頭號種子朱雨玲，贏得6萬美元冠軍獎金。

這也是劉詩雯繼2009、12、13及15年之後，第五度封后，也超越同胞前輩張怡寧、王楠，成為女子世界盃史上最多冠球員。

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劉詩雯前兩輪先後擊退陳思羽及鄭怡靜兩名台灣好手，今天四強戰面對爆冷晉級4強的張安，也未遭遇太多抵抗，11:6、11:1、11:5、11:5輕鬆過關。

世界排名第3的朱雨玲在4強戰則費了一番手腳，才以4:2逆轉世界排名12的新加坡女將馮天薇，連續3年殺進決賽。

壓軸冠軍戰，劉詩雯首局雖以4:11失守，但隨即找回節奏，11:8、11:8、11:6連下三城率先聽牌；2017年冠軍朱雨玲也沒打算就此束手就擒，放手一搏以11:3扳回一城，第六局雙方展開激烈攻防，劉詩雯在9平後連下兩分，11:9驚險奪冠。

稍早的季軍戰，馮天薇以4:1擊敗張安，繼2008、13年及16年之後第四度斬獲銅牌。

朱雨玲連續兩年在冠軍戰落敗，屈居亞軍。（取自國際桌總官網）

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