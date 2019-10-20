亞錦賽》「陽明山大谷」連飆5K霸氣守勝 劉致榮：很感動

劉致榮霸氣守勝。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊今晚在亞錦賽驚險擊敗日本，拿下暌違18年的冠軍，其中目前就讀文化大學的20歲投手劉致榮橫空出世，此役後援連飆5K，最快球速飆到158公里，讓日本打者束手無策，更獲選本屆賽會最有價值球員，劉致榮賽後說：「很感動，我們把冠軍留在台灣了。」

劉致榮獲得大會最有價值球員。（記者林正堃攝）

台灣隊奪冠，球員衝進場內慶祝。（記者林正堃攝）

劉致榮被問到，奪冠當下有什麼感覺？他笑說：「就一大堆人衝過來啊！」

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其實劉致榮在青棒時期就是投打二刀流好手，上大學後養傷，直到本月初梅花旗賽事才投球解禁，結果一舉飆出158公里速球，技驚四座，隨後破格以大學生身分入選亞錦賽，他表示，剛進來第一天報到，教練就跟他說把他設定在中繼後援。

對於此役的精采表現，劉致榮說：「上去就是照著捕手的配球，不要想太多，盡量把球送到學長手套裡面。」他認為，經過這幾天的賽事，收到很多賢拜給的意見，心態成長不少。

至於未來想加強的部分，他表示是變化球以及續航力，「雖然能丟很快，但最好是要耐丟。」

偶像正是天使隊的投打二刀流大谷翔平，最後「陽明山大谷」劉致榮也霸氣宣示，「如果未來到另外一個層級，球團願意給我機會的話，我也還是想試試看二刀流。」

台灣隊奪冠，球員衝進場內慶祝。（記者林正堃攝）

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