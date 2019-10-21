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丹麥賽》中國一冠難求！3組人馬闖決賽都失利

2019/10/21 07:15

中國名將諶龍不敵球王桃田「銀恨」。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列丹麥公開賽昨進行5項目決賽，世界球后戴資穎和世界球王桃田賢斗各自在單打成功衛冕；中國雖有3組人馬闖進決賽，但最終都無緣奪金。

戴資穎以21：17、21：14力退世界排名第4的日本好手奧原希望，完成丹麥賽2連霸，並成功保住世界球后寶座。

壓軸登場登場的日本名將桃田，以21：14、21：12輕取世界排名第5的中國好手諶龍，繳出無敵的21連勝，連拿4個巡迴賽冠軍，本季已9冠在手，球王地位依舊難以撼動。

雙打方面，印尼混雙世界排名第7的喬丹（Praveen JORDAN）／達依瓦（Melati Daeva OKTAVIANTI）以21：18、18：21、21：19力退中國世界排名第2王懿律／黃東萍。

南韓女雙世界排名第25的鄭景銀／白荷娜，以9：21、21：19、21：15爆冷扳倒世界排名高居第3的陳清晨／賈一凡。

男雙上演印尼內戰，世界排名第一的吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）21：14、21：13力退塞蒂亞萬（Hendra Setiawan）與阿赫桑（Muhammad Ahsan）。

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