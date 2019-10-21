丹麥賽》完美制霸！桃田賢斗打爆諶龍 豪取26連勝、連5站奪冠

世界球王日本名將桃田賢斗昨深夜在丹麥賽，擊敗中國名將諶龍奪冠。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球王日本名將桃田賢斗幾乎主宰男單戰場，昨深夜在超級750系列丹麥羽球公開賽決賽，以21：14、21：12擊敗中國名將諶龍，連5站奪冠及26連勝，單季9冠入手更是驚人。

桃田賢斗過去9度對上諶龍，對戰處於4勝5敗，但近2次在去年桃田福州公開賽及上個月中國公開賽，桃田都強勢上演逆轉勝。

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這次雙方再度過招，桃田首局一度落後4分，但在13：14時，他直接以8：0打到諶龍毫無招架之力，先馳得點；他次局更是幾乎一路領先，快意於丹麥賽締造2連霸。

桃田今年從超級300德國公開賽收下冠軍後，陸續在全英公開賽、亞洲錦標賽新加坡公開賽、日本公開賽、世界錦標賽、中國公開賽、南韓公開賽及這站丹麥稱王，至今強勢收下9座金盃。

桃田賢斗。（法新社）

桃田上次輸球是7月印尼公開賽16強不敵中國黃宇翔，再來一路從日本賽、世錦賽、中國賽、南韓賽、丹麥賽都展現強大主宰力，遇上各路好手挑戰總能迎刃而解，豪取26連勝。

馬來西亞「拿督」李宗偉在2010年單季狂掃10座冠軍，如今桃田完全制霸，本季第9冠入手，僅差1冠就能與李宗偉平分秋色。桃田明日在超級750法國公開賽上陣，首戰對手為台灣「羽球王子」王子維。

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