丹麥賽》與周天成苦戰到凌晨 中國名將怨世羽聯不體貼

諶龍一路過關斬將殺進決賽，最後卻不敵日本球王桃田，屈居亞軍。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列丹麥公開賽昨晚落幕，成為中國男單碩果僅存一人的2016年里約奧運男單金牌諶龍，一路過關斬將殺進冠軍賽，不過最後卻遭直落二不敵日本球王桃田賢斗「銀恨」，而連幾戰自己都是最後一場才打，諶龍忍不住賽後抱怨世羽聯，認為主辦單位應該多站在選手立場來考量。

名列大會第5種子的諶龍首輪以21：18、15：21、21：16艱辛擊敗馬來西亞新希望李梓嘉，成為唯一晉級的中國男單選手，16強直接二解決印度選手維爾（Sameer Verma），不過8強賽與我國一哥周天成的比賽被排在最後一場進行，兩人拚戰到19日凌晨諶龍才拿下勝利，隔天4強賽「雙龍戰」諶龍交手丹麥前球王安賽龍，仍被排在最後一場。

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台灣一哥周天成。（資料照，美聯社）

對此，諶龍賽後受訪時忍不住表示，世羽聯和賽事的主辦單位應該多為球員著想，讓他們能有充足的休息時間，雙方才能發揮出自己最好的表現。

「很開心，前兩次參加丹麥公開賽都是第一輪就輸了，這次能打進決賽已經很開心，」諶龍說道，「但還有一點想強調的是，這種比賽安排打到凌晨這種時間，其實我早就該在房間睡覺，準備明天的比賽了，所以我覺得世羽聯、賽事主辦單位應該要多想一想，多為運動員考慮一下。」

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