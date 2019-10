NBA》兩大球星選擇籃網 尼克管理層坦言震驚與沮喪

杜蘭特(前)及厄文(後)。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕尼克隊今夏有意從自由市場補進球星杜蘭特(Kevin Durant)及厄文(Kyrie Irving)來強化陣容,但最終事與願違。據尼克隊內部人士指出,球隊管理層對杜蘭特和厄文加盟籃網隊的選擇感到非常震驚和沮喪。

上季僅拿下17勝排名聯盟墊底的尼克隊,原打算使用狀元籤選進「杜克怪物」威廉森(Zion Williamson),再從自由市場補進杜蘭特和厄文來厚植團隊戰力,但最終計畫失敗。威廉森被鵜鶘隊選中,杜蘭特和厄文則加盟籃網隊,新賽季的尼克隊依舊星光黯淡。

尼克隊內部人士向《The Athletic》記者伊索拉(Frank Isola)透露,「儘管尼克隊一直保持著一種想法,想與包括雷納德(Kawhi Leonard)在內的任何一名球員碰面,但得知杜蘭特和厄文選擇紐約另一支隊伍時,球團管理層仍感到震驚和沮喪。」

Knicks were 'stunned and depressed' after Kevin Durant, Kyrie Irving signed with Nets, per reporthttps://t.co/1EW1BTo0Eu pic.twitter.com/eI6mbzsjQx