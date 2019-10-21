NBA》否認「怪物狀元」膝蓋重傷 鵜鶘球哥力挺自家新秀

鵜鶘狀元郎膝傷頻傳，讓外界擔心他是不是因為體重過重導致受傷加重。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕以狀元郎之姿加盟鵜鶘的「杜克怪物」威廉森（Zion Williamson），熱身賽表現亮眼，不過在傳出他因右膝痠痛例行賽前幾週將會缺席後，威廉森傷勢嚴重的傳言就甚囂塵上，甚至還驚動的贊助商NIKE，今日鵜鶘主帥詹崔（Alvin Gentry）、「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）受訪時皆駁斥自家狀元郎受重傷的消息。

被譽為「詹姆斯接班人」的威廉森在熱身賽就打出狀元價值，場均23.3分、6.5個籃板及2.3次助攻，投籃命中率高達71.4%，不過7月他在打夏季聯賽時，僅上陣9分鐘威廉森便因左膝挫傷退場，日前傳右膝痠痛，檢查後雖然沒大礙，但球隊也不敢大意，不但宣布最終熱身賽將讓他休兵，也預計將讓他缺席例行賽前幾週的比賽。

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《ESPN》記者A.史密斯（Stephen A. Smith）日前卻在節目上透露，有消息來源告訴他，威廉森其實是膝蓋半月板損傷，恐怕得休息好一陣子，還透露贊助商NIKE對於威廉森高達129公斤的體重有些擔憂，認為過胖恐怕會讓他的膝傷加重。

不過鵜鶘主帥詹崔和後衛「球哥」鮑爾，今在受訪時皆否認陣中狀元郎威廉森遭遇嚴重傷勢。詹崔受訪時表示，目前他沒有關於威廉森傷勢的最新消息能告訴大家，僅提到在與暴龍的開幕戰中會由射手瑞迪克（JJ Redick）取代威廉森先發。

而「球哥」鮑爾在受訪時則力挺小學弟，表示他們在威廉森復出前一定會堅守陣地，最後他也強調威廉森絕對不是遭遇可能讓整個賽季報銷的傷勢，認為這為狀元郎「只會缺席幾場比賽，而且回歸時絕對會更加強大。」

鵜鶘後衛「球哥」波爾（右），對於學弟的傷勢抱持樂觀態度，認為他休息過後絕對會強勢回歸。（資料照，法新社）

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