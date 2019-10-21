MLB》明年開幕戰投手換人？ 美媒建議洋基搶太空人強投

柯爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在美聯冠軍戰以2：4不敵太空人，隊史首次於10年間無緣世界大賽，美聯社棒球作家Ronald Blum撰文指出，洋基新球季若要奪下世界大賽冠軍，就需要像柯爾（Gerrit Cole）這樣的王牌。

Ronald Blum撰文分析，洋基連兩季勝場數破百，本季以103勝59敗在美聯東區封王，可惜最後在美聯冠軍戰失利，先發投手戰力相較於其他季後賽球隊較為薄弱，例行賽防禦率高達4.51，在大聯盟排名第15，而先發輪值所吃下的局數也遠遠輸給擁有堅強先發投手群的國民和太空人足足130局以上，在大聯盟排名倒數第四。

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在加州出生的柯爾一直是洋基的球迷，但他在2008年被洋基在第1輪第28順位選中時，卻沒有披上條紋球衣，而選擇去唸大學，2011年以狀元之姿加盟海盜，去年被交易至太空人，他在今年季後將成為自由球員，勢必將成為許多球隊的頭號網羅目標，合約總值上看2億美元以上，，雖然明年球季還沒開始，但Ronald Blum期待能看到柯爾披上洋基球衣投開幕戰。

洋基若是鎖定爭取柯爾加盟的話，也會牽動其他球員動向，葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）、賈納（Brett Gardner）和畢坦西斯（Dellin Betances）和終結者查普曼（Aroldis Chapman）是否續留值得關注。

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