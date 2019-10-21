羽球》顏色不對？丹麥選手下剋上贏球卻因球衣挨罰

丹麥傑姆克下剋上贏球卻因球衣挨罰250元美金。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列丹麥公開賽昨晚落幕，不過在第三輪比賽卻出現一段小插曲，男單8強賽由地主丹麥選手傑姆克（Rasmus Gemke）出戰印尼好手克里斯蒂（Jonatan Christie），傑姆克雖然爆冷直落二扳倒克里斯蒂晉級，不過最後卻因穿著跟對手同樣顏色的球衣遭罰款。

世界排名22傑姆克在丹麥賽男單次輪上演不可思議的「下剋上」戲碼，以21：17、23：21直落二，爆冷擊敗大會第6種子、世界排名第6的印尼好手克里斯蒂，不過世界排名較低的他，由於在比賽中穿著與對手克里斯蒂同樣顏色的紅色球衣，遭世羽聯罰款250美元（約台幣7634元）。

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根據世羽聯的規定，在國際比賽中兩位單打選手穿著同樣顏色的球衣是違規的，世界排名較高的選手擁有球衣顏色優先選擇權，因為克里斯蒂名列第6，傑姆克只排在22名，所以最後世羽聯才會對傑姆克祭出罰款處分。

贏球的傑姆克賽後爽快繳交罰金，不過受訪時他也強調，自己並不是明知故犯，而是因為自己另外一套白色球衣上面沒有印贊助商logo，而自己只剩下這件紅色的球衣，逼不得已才會做出這樣的決定。

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