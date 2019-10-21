全運會》郭婞淳挑戰世界紀錄失利 三項創大會最佳封后

全運會女子舉重59公斤級，郭婞淳為台東縣奪下一面金牌。（記者羅沛德攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕台灣舉重女神郭婞淳今於全運會女子59公斤級出陣，挺舉試圖挑戰世界紀錄141公斤，可惜失敗；但最終仍繳出抓舉100公斤、挺舉137公斤、總和237公斤，為台東縣奪下一面金牌。

郭婞淳甫於上月的世界舉重錦標賽，抓舉106公斤奪銀，挺舉140公斤、總和246公斤，雙破世界紀錄，拿下2金、1銀。

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世界舉重后在國內無人能匹敵，昨在全運會以賽代訓，抓舉開把90公斤，輕鬆舉起，之後95、100也沒問題，領先群后。

郭婞淳在挺舉前兩次試舉133、137公斤都成功，第三次挑戰141公斤世界紀錄，全場沸騰，可惜最終沒有成功，但總和237公斤，依舊大幅領先屏東縣江宛蓁的172公斤，奪金毫無懸念。

全運會女子舉重59公斤級，郭婞淳出賽。（記者羅沛德攝）

由於本次全國運量級全面改制，郭婞淳也成為59公斤的抓舉、挺舉與總和的三項紀錄保持人。

郭婞淳自去年11月起連續在世錦賽、卡達盃國際舉重賽和亞錦賽，連3站摘金；上月在世錦賽再度封后，奧運積分穩居第1，未來只要不受傷，幾乎已拿下2020東京奧運門票，朝生涯第3度奧運叩關。

2020年東京奧運舉重資格首次採用積分制，並分3個階段進行，選手各階段至少參加2場比賽，最後取3階段各1次最佳成績，再加上其中另1次最佳成績，4次成績擇算積分，世界前8名取得奧運參賽權。若未能擠進前8，還能靠5大洲排名第1和外卡爭取門票。

郭婞淳。（記者羅沛德攝）

郭婞淳。（記者羅沛德攝）

全運會女子舉重59公斤級，郭婞淳為台東縣奪下一面金牌。（記者羅沛德攝）

郭婞淳挑戰挺舉141公斤世界紀錄失敗。（記者羅沛德攝）

郭婞淳挑戰挺舉141公斤世界紀錄失敗。（記者羅沛德攝）

郭婞淳挑戰挺舉141公斤世界紀錄失敗。（記者羅沛德攝）

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